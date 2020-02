Medailónik fašistu

Bývalý kolega mi raz vravel, že nie je dôležité mať dlhý penis, lebo kam nedočiahne, tam dostrekne. Kotlebovci sú niečo také ako ten penis. Čo im Boh nedoprial na rozume, to sa snažia vynahradiť svalmi a agresivitou.

Hlavy prázdne ako regály v obchodoch v Miláne, keď tam začal zúriť koronavírus.

Nemajú radi systém, napriek tomu so systémom hlasujú a ich voliči sa nad tým ani nepozastavujú. Ich kandidátka je plná grázlov, bitkárov a náckov potetovaných hákovými krížmi. Úplne absentujú ľudia inteligentní, rozhľadení, ktorí sú práve potrební na to, aby niekam Slovensko posunuli. Kotlebovci nemajú riešenia, iba plné huby prázdnych hesiel, sloganov, a hlavne absolútnych nezmyslov a nevykonateľných vecí.

Kto volí Kotlebu, volí primitivizmus, totálnu neexistenciu zdravého rozumu. ĽSNS môžu voliť iba bezduchí ľudia bez vlastných myšlienok, ktorí potrebujú silného vodcu, aby sa naplnil zmysel ich úbohého života. Tým zmyslom je tupé nasledovanie jedného dezoláta a nekonečné opakovanie a vyrevúvanie idiotizmov o utečencoch, ktorých tu nikto nevidel, lebo čo by tu už len utečenci mohli nájsť. Nenávidia homosexuálov, lebo je to proti prírode, ale nad lesbickým pornom slintajú ako bernardín na oravskou slaninou. Sú to veriaci katolíci, ktorí si však ani nevedia spomenúť na slová Verím v Boha a na Popolcovú stredu a Veľký piatok zožerú na obed polovicu prasaťa a na večer si dajú flákotu hovězího. Milujú blížneho svojho, ale jedine suseda a jedine vtedy, keď ich zoberie so sebou do krčmy a zaplatí im pivo. Za všetky ich nezdary, neúspechy a spackané životy vinia Cigánov.

Fašizmus sa lieči čítaním, rasizmus cestovaním...

... z toho dôvodu sú fanúšikovia a sympatizanti ĽSNS prakticky nevyliečiteľní. Dokážu prečítať maximálne nápojový lístok v Jednorúrovke v Našom Meste. Pre nich najdlhšia a najzmysluplnejšia cesta predstavuje výjazd do Novej Lehoty, aj to zväčša týždeň blúdia, lebo hľadajú Hornú Dolnú. Vycestovať niekam do kultúrnej Európy je pre nich nočná mora, lebo by tam niekde mohli stretnúť Japonca, nedaj Boh dajakého černocha. Vyliezť na správny Kriváň je pre nich maximálne nesplniteľná úloha.

Inak sú celkom normálni. To len my ich nevieme celkom dobre pochopiť. Nech sa snažíme, ako sa snažíme, rozum nám to neberie. A to je asi dobre...