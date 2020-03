Je po voľbách, zvykaj si

Kto sa nádejal, že Blaha nie je až úplne taký psychopat, a že svoje drbnutojakobínske statusy píše pod vplyvom volieb a nádeje, že sa Smer dostane k rozkrádaniu štátnej kasy a on sám k vládnemu válovu, musel sa kruto sklamať.

Je po voľbách a Blaha si ide stále svoje. Hneď v prvom statuse po voľbách napísal, že oni vlastne neprehrali, lebo "slniečka" im predpovedali štrnásť percent a oni mali až osemnásť. Síce prišli oproti minulému volebnému obdobiu o jedenásť poslancov, ale to ho nijako nevyrušovalo. Vraj aj tak prehral Soroš, lebo sa PS/Spolu nedostalo do parlamentu. Trochu zabudol, že podľa jeho skorších vyhlásení je Soroš najväčšie, najmonštruóznejšie a nejneporaziteľnejšie zlo, ktoré dokáže ovplyvniť celý svet. Voľby jeho slová teda nijako nepotvrdili, ale to ho, samozrejme, nevyrušovalo tiež. Blaha to dal jednoducho na Ha-ra-bi-na.

Potom sa ešte pustil do Kisku a vysmial sa mu za jeho 5,7 percenta. Najkrajšie je, že Kiska ho môže mať totálne v paži. Je pravda, že 5,7 nie je žiaden geniálny výsledok a je aj pravda, že Kiska má svoje chyby, ale, Ľuboš, pravda je taká, že Kiska odstavil tvojho Boha Fica tak od prezidentského kresla, ako aj od kresla predsedu ústavného súdu. A zatiaľ, čo ty budeš trčať v opozícii a otŕčať pästičky na facebooku, Kiska bude vo vláde.

A vyzval Matoviča, aby svojou zázračnou paličkou vyriešil problémy v zdravotníctve a aby neprepísal Slovensko na svoju manželku. Nuž, Igor to bude mať naozaj ťažké. Hlavne preto, lebo zdravotníctvo je kvôli Smeru v úplných sračkách a Slovensko je prepísané na ľudí verných a podporujúcich mafiánsku organizáciu SMER.

V ďalšom jeho duchaplnom príspevku tvrdí, že nová rodiaca sa vláda je zlo a že Slovensko je v ohrození. Tvrdí, že nikto z tých ľudí ani len netuší, aké problémy majú ľudia na Slovensku. Smer zrejme aspoň niečo tušil, bohužiaľ, s prehľadom sa na ne vykašľal. Jediné problémy, ktoré ich trápili a jediní ľudia, ktorí ich zaujímali, boli tí ich.

Ľuboško sa vo svojich statusoch stále smeje. Jeho smiech je teraz už kŕčovitý. Blaha sa možno kedysi mohol zdať so svojimi názormi nebezpečný a vplyvný. Už je len zúfalý a trápny. Smer pohorel, napriek Blahovým útokom na všetkých ostatných. Zaplatil za všetky tie urážlivé Blahove statusy facebooku 14 tis. eur a nepomohlo.

Je po voľbách, Smer prehral, Blaha ako hlavný marketingový nástroj úplne pohorel. Takže, Ľubko, len sa smej, už si nula, už je po voľbách, zvykaj si, že odteraz ťa nebude brať vážne ani tvoja Dácia.

Kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie.