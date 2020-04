Psychopat zostane psychopatom, aj keď robí v SAV

Každému je jasné, že hovoríme o Blahovi. O tomto nepodstatnom, zlom a úbohom človiečikovi, ktorý Slovensku viac škodí, ako pomáha.

Nikto sa tak neodbavoval na Matovičovi, ako to robí Ľuboš Blaha. Nazýva ho šialencom, bláznom, podvodníčkom z Trnavy. Tvrdí, že má mentálnu poruchu a vedie Slovensko do záhuby. Keby toto rozprával niekto, kto je naozaj mentálne zdravý, možno by sa nad tým človek aj zamyslel, takto je to zasa raz iba jeden tupý výkrik jedného nešťastného malého človiečika.

Matovič má dve nevýhody. Vládu prevzal akurát v čase, keď zúri koronavírus, a po čase, keď vládol SMER. Vláda Smeru bola niečo také ako koronavírus, akurát že sa to prejavovalo omnoho pomalšie, následky sú však takisto devastujúce, možno oveľa horšie. Po vláde Smeru tu ostalo veľa mŕtvych, ktorým sa nedostalo potrebnej zdravotnej starostlivosti, lebo peniaze určené do štátnej kasy zostávali na účtoch kadejakých Paškovcov, Ficovcov, Kaliňákovcov, Širokých, Dlhých a Bystrozrakých. Navyše tu ostalo množstvo zdementnutých ľudí, ktorých zmagorila primitívna propaganda na smeráckych MDŽ mítingoch a Blahovej facebookovej stránke. A potom tu zostalo množstvo starších, ale i mladých ľudí, ktorí veria, že keď im každý rok vláda Smeru prihodí na účte 50 centov, urobila pre nich to najlepšie, čo dokázala.

No a do tohto času prišiel Matovič, od rána do večera maká, drie ako kôň, stretáva sa s relevantnými politikmi, vedcami, lekármi, len aby dokázal ako-tak udržať túto úbohú, kvôli Smeru rozdrancovanú krajinu v chode. Nepopierateľne robí nepopulárne aj zmätočné kroky. Dôležité je, že robí, komunikuje a často svoje neuvážené vyjadrenia dokáže po dohode s odborníkmi korigovať. Dôležité je, že sa snaží Slovensko zachrániť.

Nikto sa neodbavoval na firme ESET tak, ako Blaha. Podľa neho je to židácka firma, ktorá chce zapredať Slovensko, je platená Sorošom a prepojená na americké tajné služby. Špekuluje, že má dáta od svojich klientov, ktoré neváha zneužívať. A že mala dosah na Štatistický úrad a mohla manipulovať voľby. A že chcú obmedzovať slobodu slova. To hovorí Blaha, ktorý maže všetkých svojich odporcov.

V skutočnosti je ESET špičková technologická firma, ktorá robí Slovensku to najlepšie meno, v súčasnosti financuje výskum a vývoj testov proti koronavírusu, ktoré vyvíjajú vedci z viacerých spoločností, ale i zo Slovenskej akadémie vied. Prvých 100-tisíc testov dostane Slovensko od ESETu ako dar. Čiže ten Blahom nenávidený ESET vráža peniaze do testov a financuje aj SAV, ktorej zamestnancom je práve aj Blaha. Šach – mat, debilko.

Každý sa snaží niečo robiť, niečim pomôcť, hľadať riešenia. A čo na to psychopat? Nepomôže, nepriloží ruku k dielu. Iba ziape, kritizuje a šíri klamstvá. Mali by sme si na tohto úbohého človiečika za ten čas, čo tu vyvádza, zrejme už zvyknúť. Na takú do neba volajúcu debilitu sa však zvyká naozaj ťažko. A zrejme sa to nikdy ani nepodarí.