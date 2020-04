Revú jedni, ktorým sa nepáči, že zaviedol tvrdé bezpečnostné opatrenie zamerané na potlačenie koronavírusu. Ukrižuj ho! revú ďalší, ktorý sa tie tvrdé opatrenia zdajú dostatočné alebo ešte príliš mäkké. Ukrižuj ho! revú médiá.

Už dva týždne sa tu všetci rad radom odbavujú na Matovičovi. SMEčko a Nko nemá na neho pekné slovo. Komentátori denne chrlia článok za článkom, v ktorých kritizujú jeho kroky a je úplne jedno, aké tie kroky sú, bez toho, aby skúsili aspoň zľahka načrtnúť nejaké rozumné riešenia, ktoré by boli 100 % správne. Je ľahké byť hrdinami za klávesnicami.

To isté bežní ľudia. Na facebooku na Matoviča nadávajú hlava-nehlava. Tí istí ľudia dokážu bez toho, aby sa čo i len trochu zamysleli, jeden deň kristovať, že premiér zatvoril obchody, a na druhý deň zasa, že ich otvoriť povolil. Samozrejme, každý z nich by Slovensko dokázal riadiť omnoho lepšie. Je ľahké byť hrdinom ne facebooku.

Všetci tvrdia, že Matovičove opatrenia sú zmätočné a zbytočne drsné. Všetci tvrdia, že máme preto tak málo prípadov, lebo Slováci sú zodpovední. Nie, nie sú. Zodpovednosť Slovákov bolo krásne vidieť na plných parkoviskách na začiatku turistických trás. Zodpovednosť bola vidieť aj po vyhlásení zákazu cestovať. Kto mohol, ten sa pobalil a zmizol. Aj s bicyklami, deckami a vírusom. Málo prípadov máme len preto, lebo ešte stále málo testujeme a neodchytili sme tých správnych.

Samozrejme, niektoré rozhodnutia sa príliš nevydaria. Náhodné kontroly, ktoré v skutočnosti neboli ani trochu náhodné a mali za následok dlhé kolóny a neskoré príchody do práce. Nebol to však ani Matovič, ani vojaci, ani policajti. Boli to zasa tí poslušní a zodpovední ľudia, ktorí sa zrazu naľakali a všetci sa ako hordy nájazdníkov vybrali hneď ráno plieniť obchody s potravinami, ako keby išla vojna a nie Veľká noc. Bez návštev a koledníkov.

Samozrejme, niektoré rozhodnutia sa niekomu môžu zdať nesprávne, zlé a vyslovene škodlivé. Treba však pamätať na to, že táto situácia je úplne nová. Zatiaľ sa s ňou nikto nikdy nestretol. Ak chce niekto Igorovi vyčítať zlé rozhodnutia, nech si najskôr spomenie na Talianov, ktorí napriek už istej hrozbe z Číny povolili v Miláne výstavu. Nech si spomenie na Španielov, ktorí prisahali, že ich nikto nedokáže prinútiť žiť, lebo oni sú už raz taký spontánny národ. Nech si pozrie aktuálne čísla v USA a spomenie si na Donalda, ktorý koronavírus zľahčoval a teraz tam má ďalšie ohnisko nákazy a nech pošle do Anglicka Borisovi Johnsonovi, ktorý chcel ísť cestou kolektívnej imunity, na JISku e-mail.

Samozrejme, Matovič nie je dokonalý, je tu tri týždne, je úplne emocionálne inde ako Fico alebo Pellegrini, nie je robot, nie je stroj. Nemá toľko skúseností ako tí dvaja menovaní. Nie je ani Boh, je možné ho kritizovať. Bez problémov. Kritizujte.

Každý kritik by si mal však najskôr sám vo svojej hlave ujasniť, či by chcel byť teraz na Moatovičovom mieste a či by túto situáciu vedel riešiť lepšie, kvalitnejšie a efektívnejšie.