Smer že nemal kauzy? Róbert, to si asi robíš žarty

Keď Matovič vravel, že z mafiánovho telefónu vieme, že... chvíľu som si myslel, že vraví o Ficovi. Keď Fico vravel, že nenájdete jednu kauzu, ktorá by sa spájala so Smerom..., chvíľu som si myslel, že si robí prdel. Takto, Robo...

Kedysi v minulosti som si v počítači založil priečinok. Nazval som ho Svinstvá politikov. Chystal som sa doň zaznamenávať všetky chrapúnčiny, ktoré sa na Slovensku diali v hlavnej úlohe s našimi zákonodarcami. Priečinok sa utešene plnil, časom ma to však prestalo baviť. Jednak toho už bolo strašne veľa a jednak mi to všetko odčerpávalo energiu. Naozaj ľuďom neprospieva brodiť sa v bahne. Poväčšine išlo o kauzy Smeru, bolo to logické, bol vtedy už niekoľko rokov vo vláde. A potom som preinštaloval počítač a priečinok nenávratne zmizol. Kauzy však nie, tie tu zostali. A Fica môže od jedu aj rozdrapiť, keď sa pred kamerami dušuje, že žiadne kauzy sa so Smerom spojiť nedajú. Všetky jeho svinstvá zostali zaznamenané v novinách, na internete, v pamäti. A pamäť nie je adresár, ju len tak ľahko nevymažete. Hlavne tú kolektívnu.

Pár na pripomenutie

Vražda Jána a Martiny. Možno ani tak nejde priamo o kauzu, ako skôr o udalosť, po ktorej by sa vláda s čo i len minimálnym pudom sebazáchovy musela porúčať. So sklopenými ušami, stiahnutými chvostami, obrovským ospravedlnením (ktoré by i tak nič neriešilo) a vyvodením osobnej zodpovednosti. Táto vražda je dôsledok všetkých skutočných káuz, ktoré idú na triko Smeru, Fica, Kaliňáka, ale aj Danka a Bugára.

Kočner. Mafián, ktorý vyrástol vďaka Smeru. Fico býval v jeho byte za minimálny nájom. Boli susedia. Tykal si s viacerými vládnymi politikmi, komunikoval s nimi pomocou aplikácie Threema, ovplyvňoval policajtov, sudcov, generálneho prokurátora. Všetkých ľudí, ktorí podliehali politikom ako Počiatek alebo Kaliňák a ľuďom typu Gašpar a Trnka. Teda kreatúram, za ktoré bol zodpovedný Smer - Fico.

Mária Tošková. Modelka, podnikateľka, a hlavne hlavná štátna radkyňa bez akejkoľvek previerky, ktorú si napriek tomu Fico vláčil na všetky zahraničné návštevy, na ktorých nemala čo hľadať. A možno si ju brával aj na záchod a do sprchy. Teraz už len radový poslanec vo svojej zaslepenosti akosi prehliadol, že Trošková patrila medzi najbližších ľudí Antonia Vadalu, ktorého taliansky súd poslal na deväť rokov do väzenia za pašovanie drog. Vrana k vrane sadá, mafián mafiána si hľadá.

Bašternák. Daňový podvodník, ktorý okradol Slovensko, a teda nás všetkých o milióny. Podarilo sa mu to iba vďaka tomu, že polícia pod Kaliňákovým vedením stopla vyšetrovanie tohto podvodu. Neskôr sa ukázalo, že Bašternák a Kaliňák boli obchodnými partnermi. Mimochodom, Kaliňák sa vraj nachádza niekde v zahraničí. Žeby šiel na priateľskú návštevu za Norbertom Bödörom do Dubaja?

A pamätáte si únos vietnamského občana. Viete, že aj v tomto mal paprče Kaliňák? A viete, o koľko peňazí sme my všetci prišli kvôli mýtnemu tendru, za ktorý zodpovedal vtedajší minister dopravy Vážny?

A viete, prečo bolo nutné túto republiku skoro vypnúť? Pretože Kajetán Kičura (kamarát Róberta Fica), šéf štátnych hmotných rezerv, to dal podľa všetkých indícií na chrapúňa a ešte aj v takejto kritickej situácii nakúpil niekoľkonásobne predražené ochranné pomôcky. Zaplatil za 4 milióny testov, v skutočnosti sme dostali len 200 000-tis. Vo vzduchu lietajú rozdielové peniaze. A možno už dolietali a pristáli niekomu na účte.

Napriek všetkým týmto vymenovaným kauzám (samozrejme, bolo ich oveľa viac) sa radový poslanec Róbert Fico včera rozdrapoval, že programové vyhlásenie vlády je nereálne, lebo vláda Igora Matoviča nemá šancu zohnať peniaze, ktoré by na to potrebovala. Pritom to nie je tak dávno, keď sa ten istý poslanec rozdrapoval, že Slovensko má obrovské zásoby a on by peniaze na predvolebné 13. dôchodky zohnal aj s prstom v nose. Možno. Máme už skúsenosti s jeho vlastnou hlavou.

A napriek všetkým týmto svinstvám si nikto zo Smeru nechce priznať, že túto krajinu zhumpľovali oni a ich ľudia. Tvrdia, že ide o individuálne zlyhania, ale to sa ukrutne mýlia. To, čo sa tu dialo, nebolo o individuálnych zlyhaniach. Bolo to o systéme, ktorý tu vytvorila mafiánska strana Smer.