Keby Karol Duchoň Ľuboša Blahu čítal, v hrobe by sa obracal

Blaha sa pochválil, že vyrastal ako tvrdý rocker. Nedávno však objavil Duchoňovu pesničku Šiel, šiel a nejakým čudným spôsobom na ňu a jej text dokázal aplikovať tú svoju šáhnutú ideológiu a demagógiu.

"Sám, sám za vzdialeným cieľom..." píše Blaha

Tvrdí, že v boji za spravodlivé a sociálne Slovensko nie sú sami (kto ešte k nemu patrí, nepriblížil). Že si pozerá fotky z kampane a vidí, že sa niečo zdvíha, niečo začína a bude pokračovať.

Nuž, Ľuboško, je zrejme ešte stále v kampani a pred voľbami, lebo keby žil v realite, tak by zistil, že je už po voľbách. Smer nevyhral, nezložil vládu, jeho nominanti padajú rad za radom, sú stíhaní za rozkrádanie Slovenska a on sám nebol zvolený za predsedu Ľudskoprávneho výboru ani na štvrtýkrát. Čo sa teda zdvíha Blahovi, zatiaľ nevedno, možno akurát jedovatá žlč.

Ešte tvrdí, že sa mu vracia sen, v ktorom nebude chudoby ani oligarchie. Pekný sen, ktorý sa mu už začína plniť. Oligarcha Kvietik, ktorý vyrástol na štátnych zákazkách, je už stíhaný. Kočner vo väzbe. Už chýba len Počiatek, Kaliňák a ďalší kvietikovia.

"Šiel, šiel... Ty však nemôžeš vzdať tento boj..."

Blaha ďakuje svojim podporovateľom, že sú v tomto boji spoločne, lebo číta ich komentáre. A tvrdí, že je niekedy tvrdý, sarkastický a uštipačný.

No nie je, debilko. Je iba zákerný, tupý, nepríčetný, cynický a útočiaci na tie najnižšie pudy. Uráža, provokuje, neprináša riešenie. Toto nemá so sarkazmom nič spoločné. Toto je číre zlo.

Má chuť zatvoriť sa niekedy do pracovne, veľa čítať a písať ťažké filozofické knihy, ale vraj keď chodil po Slovensku, jemu, chudáčikovi, nikto nerozumel tie vzletné frázy. No bodaj by aj rozumel. Inteligentný človek pochopí, o čo mu ide hneď, a preto na jeho prednášky a predvolebné kortešačky určite nepríde. Nič iné mu preto nezostáva, iba používať tie tupé krčmové reči, aby ho pochopili i jeho voliči z krčiem a putík.

My normálni by sme celkom privítali, keby sa naozaj zatvoril do pracovne, kľúč vyhodil z okna a ideálne by bolo, keby ho ešte aj odpojili od internetu. Online svet je drsný a šialený, ale bez Blahu by bol svet internetu oveľa krajšie miesto na život.

Socializmus je v prvom rade prax, nie teória. Je to postoj k životu - že myslíte na tých slabších a chcete im pomôcť.

Úplne ideálne by bolo, keby tú teóriu do praxe aplikoval aj na sebe, vykašľal sa na počítač, chytil sa lopaty a pomohol by stavať diaľnicu z BA do KE, ktorá už mala byť dávno postavená (podľa Fica v r. 2010). Nielenže by pomohol slovenským vodičom tým, že by im priblížil jeden kút Slovenska s druhým, ale potešil by aj slovenských voličov, ktorí potrebujú v parlamente ľudí pracujúcich a nie takých bezprizorných darmožráčov ako on, berúcich peniaze za flákanie, tupé filozofovanie o svetlých zajtrajškoch a trieskanie do klávesnice.

Na konci sa chystá zostúpiť z knižných nebies a hovoriť jazykom pospolitého ľudu. Tu je presne vidieť, ako si toto tupelo váži svojich voličov a prívržencov. Degraduje ich na sedlákov a hlupákov, ktorí nerozumejú jeho PhDr. školeným žvástom. On vlastne tvrdí, že je niečo viac, študovaný, inteligentný a ako by povedal klasik, vzdelaný až za hranice svojho intelektu.

Keď komunista píše o kresťanstve

Vraj kresťanstvo hlása, že máš nastaviť druhé líce a kto do teba kameňom, ty doňho chlebom. Blaha sa hotuje, že líce nenastaví a chlieb použije trojdňový a do hlavy. A že bude bojovať ich zbraňami.

No to asi ťažko. Zbrane ako poctivosť, čestnosť a pravdovravnosť sa v mentálnej výbave Smeráka a navyše komunistu určite nenachádzajú. Ak chce bojovať našimi zbraňami, už teraz je jasné, že prehral.

Blaha vyrastal ako tvrdý metalista, skončil ako natvrdnutý komunista. Skutočne impozantná životná dráha. V jeho prípade sa už ani neoplatí želať mu veľa rozumu. Jeho už nech rovno zošrotujú dejiny. Od takých ľudí potrebujeme akurát tak svätý pokoj.