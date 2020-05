Do ktorého zadku?

To je otázka, ktorú si po novom kladú všetci najznámejší predstavitelia strany Smer, ktorá vyzerá byť asi v takom rozklade ako niekoľkoročná mŕtvola.

Ešte pred voľbami nikomu ani na chvíľu nenapadlo, že by Fica mohol niekto na poste predsedu strany Smer vystriedať. Možno trošku hryzkala košická vetva, potom zadupkal Fico nožičkami a bolo po proteste. Všetci držali huby v nádeji, že predseda vie, čo robí a že sa po jeho chrbte dostanú k válovom. Nevydalo. Smer prehral, sliny vytiekli, zuby zacvakali naprázdno, prasiatka začali hladovať a kde čo si uvedomovať.

Erik Tomáš, jeden z najfanatickejších Ficových podporovateľov, síce vie, čo by sa malo udiať, ale zatiaľ nepovie (áno, takto sme sa bavkali ako deti v materskej škole). Vraví však, že zmena je namieste a že niektoré veci spojené so Smerom by sa mali pomenovať ako kauzy. Aký to posun v myslení šialenca, ktorý doteraz všetky pochybenia odmietal.

Žiga sa na rovinu vyjadril, že ak odíde Pellegríni, on pôjde s ním. Raši tvrdí, že Pellegríni je nová energia a nádej na lepší volebný výsledok. Netreba sa však tešiť z toho, že Raši dostal rozum a pochopil, aký je Fico nebezpečný a toxický. Takáto myšlienka sa v jeho mocibažnej smeráckej hlave nemá šancu usídliť. On vidí iba to, že s Pellegrínim má väčšiu šancu na bezpracný zárobok.

Beňová sa vyjadrila, že ak Smer ,dodá hlasy na zákaz interupcií, odíde zo strany. Je pravda, že na ňu v zásade tak či tak už ani pes neštekne, ale predsa len je to zakladajúca členka.

V Banskobystrickom kraji je už, zdá sa, podpora pre Pellegríniho úplne nezvratná, očakáva sa aj podpora z východu. Fico si dlhodobo o nich a všeobecne o východ otieral hubu, takže im nič nebráni utrhnúť sa.

Jediný, kto sa ešte nevyjadril, je tajtrlík Blaha. Na facebooku tvrdí, že jeho nasadenie si vyžiadalo cenu v podobe problémov so zdravotným stavom. Zlé jazyky tvrdia, že sa mu zacyklila myšlienka v tom jeho jednom jedinom červenom mozgovom závite, keď uvažoval nad tým, či sa mu ešte stále oplatí bojovať za Fica, alebo už sa má pomaly začať chystať na zadok Petra Pellegríniho. Doslova...