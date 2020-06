Pellegrini a desať lúpežníkov

Keď Pellegrini tvrdí, že je mladý, nový politik, nezaťažený minulosťou, je to, ako keby sa prostitútka navliekla do habitu a tvrdila o sebe, že je rehoľná sestra. O jeho krysiach utekajúcich z potápajúcej sa lode platí to isté.

Mohla by to byť pre Slovensko dobrá správa, len keby nebola úplne na hovno nič. Hlavne ak sa z Pellegriniho malej strany stane veľká. A k tomu sa schyľuje, čo úplne logicky znamená, že sa schyľuje aj k veľkému prúseru.

Smer sa rozštiepil, radujme sa, aleluja

Zlo v podobe Smeru a Fica je výrazne oslabené. Všetko by to bolo skvelé, len keby to ten Pelle celé...Nemôžete byť 10 rokov v strane, nemôžete byť mladými puškami Smeru, tak ako boli Pellegrini so Sakovou a nemôžete potom, keď pochopíte, že sa s takouto háveďou nedostanete ku korytám, len tak odísť a povedať, že si zakladáte novú, mladú, čistú a minulosťou nezaťaženú stranu. Hlavne keď si polovicu hávede beriete so sebou, a keď ste boli jej čiastočným (aspoň pred verejnosťou) šéfom. Teda aspoň by ste to nemali spraviť. Problém je, že to Pellegrini spravil a ešte väčší, že mu to podaktoré tupelá zožrali ako malinu. Pellegrini je asi taký nový sociálny demokrat, ako bol Mirko Beblavý nový politik. To isté platí pre tú jeho odchádzajúcu chásku.

Richard Raši, podpredseda vlády pre investície a informatizáciu. Do funkcie sa dostal akoby náhodou, nemal žiadne skúsenosti s informatizáciou. Za jeho pôsobenia prúdili k nemu milióny, späť sme nedostali prakticky nič. V digitálnej výkonnosti sme skončili na konci rebríčka. Kde skončili tie milióny, nevedno.

Denisa Saková, ministerka vnútra, blondínka bez rozumu riadená Kaliňákom a Ficom. V súvislosti s koronakrízou a jej riešením známa aj výrokom: Veď oni na to budú hľadať peniaze. Čím narážalo ako správna socdemáčka na to, že jej je úplne jedno, čo sa s ľuďmi bude diať, keďže oni prehajdákali všetky peniaze, ktoré táto naša úbohá republika mohla mať v kase. Nebyť tej svoloče.

Peter Žiga, pán, ktorý pod rúškom ministerstva hospodárstva so svojou firmou zdevastoval slovenské lesy.

Erik Tomáš, hnus stelesnený v schránke človeka. Riťovlezko, oddaný služobníček R.Fica. Nikdy nespochybnil kroky Smeru, vždy obhajoval ich svinstvá. Vždy stál po Ficovom boku. Až do chvíle, keď zistil, že Smer aj Fico sú mŕtvi. Odvtedy patrí medzi ich najhlasnejších kritikov. Tomáš si našiel nový zadok, do ktorého sa môže strčiť. Už je v teplúčku, už je dobre.

Tí ostatní sú v podstate neviditeľní a neznámi. Síce sa tam objavila aj bývalá ministerka Laššáková, ale platí to aj pre ňu. Neviditeľná vo svojej funkcii ministerky kultúry. Peniažky jej nesmrdeli, práca áno. A toto má byť strana nových politikov, mysliacich a pracujúcich predovšetkým pre ľudí.

A čo na to Ľuboš B?

Blaha je síce chmuľo, ale verný. Zostal pri Ficovi. V zásade mu aj tak nič iné nezostávalo. Pellegrini ho i tak nechcel. Na rozlúčku s Pellem napísal výborný status. Priznáva v ňom, že Smer celý čas svojej existencie nielenže nebol sociálnou demokraciou, ale dokonca mal aj kauzy, ktoré doteraz vždy popierali. I keď po Kuciakovi, Kočnerovi, Bašternákovi a Kičurovi to muselo byť jasné i najväčšiemu ignorantovi. Len jemu nie.

Citujem Blahu:

Z výraznejších osobností v strane Smer ostávajú tí, ktorí sa v minulosti nezašpinili vládnymi funkciami, nemajú za sebou kauzy, nie sú prepojení na veľký biznis. Ak mám hovoriť za seba - jediné, čo kedy vyčítali mne, sú moje názory a knihy. Toto isté Peťo Pellegrini ani Peťo Žiga asi o sebe povedať nemôžu. Toľko k tej ich "čistote".

A toľko k čistote samotnej strany SMER. Ak už sám Blaha priznáva, že mali v strane ľudí prepojených na biznis a takých, ktorí boli zapletení v kauzách, spozornieť by mali aj ich poslední zaslepení obdivovatelia.

Na záver sa Blaha teší a tvrdí, že Smer sa týmto štiepením neoslabil, ale v podstate posilnil. Nikto nevie, ako to Blaha myslel, ale každý mu praje ešte viac takýchto oslobodzujúcich a posilňujúcich akcií.

Krásny deň, priatelia - venceremos!