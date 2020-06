Nič sa nezmenilo. Kollár je druhý Danko a Pellegrini druhý Fico

S Kollárom táto vláda nemá šancu tváriť sa ako tá slušnejšia, zodpovednejšia a poctivejšia. Po 100 dňoch vládnutia sa ukazuje, že tento kamoš mafiánov s mozgom v trenírkach môže vládu Igora Matoviča stiahnuť do suterénu.

Pondelok

Mladá sociálna demokracia sa rozhodla, že nezdupká k Pellemu, ale zostane verne pri svojom starom a unavenom tatíčkovi Ficovi. Nejaké nedonosené a nezorientované chlapča sa vyjadrilo, že zostáva preto, lebo iba Fico je jediná a tá pravá sociálna demokracia. Erik Kaliňák, synovec starého známeho Kaliňáka. povedal, že zostáva preto, lebo od Pellegriniho nedostal pozvánku. Aj to môže byť dobrý dôvod. Erik, aby vyjadril svoju príslušnosť k Smeru, si založil akési internetové šapitó. V ňom chce prezentovať svoje politické názory. Cirkus Smer je teda zastrešený. Korunu všetkému nasadila mladá socdemácka dievčina, ktorá sa vyjadrila, že v politike nemá žiadne ciele a nechce nič dosiahnuť. Presne takých v politike potrebujeme. Všetci jednohlasne odmietajú kauzy Smeru a tvrdia, že Kočner, Jankovská ani Kičura neexistujú. a ak by náhodou aj existovali, ešte nie sú právoplatne odsúdení. Tak čo...

Utorok

SME RODINA sa nám predviedla v celej svojej kráse. Najskôr sa zistilo, že poslankyňa Petra Krištúfková, ktorá sa v mladosti venovala súloženiu s mafiánmi, na staré kolená zatúžila urobiť si bakalárku a nenapadlo jej nič lepšie, než ju celú skadiaľsi skopčiť. Na to vyšlo najavo, že diplomovka bývalého mafiána – ktorý sa v mladosti okrem šmelinárstva venoval súloženiu s dievčatami, ktoré sa venovali súloženiu s mafiánmi (medzi nimi aj Krištúfková) – Borisa Kollára je tiež plagiát. Ide o toho istého Kollára, ktorý tvrdil o Dankovi, že v kresle predsedu parlamentu nemá čo robiť, keďže svoju rigoróznu prácu kompletne skopíroval. On teraz síce urobil to isté, ale podľa nejakej podivuhodne zvrátenej logiky to vraj nie je to isté. A zdá sa, že v SME RODINA sa takýchto študentov Vysokej školy života vyskytuje oveľa viac. A vraj sa chystajú premenovať na SME PLAGIÁTORI. Zrejme je to blbosť, ale hodilo by sa to k nim. Navyše, všetci Rodinkári študovali na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici a z tohto pohľadu Andrej Danko, ktorý svoju prácu obhajoval na UMB, vyzerá v porovnaní s nimi ako skutočný génius. Je podivuhodné, že to neprekáža ani Matovičovi, ktorý bol najväčší Dankov kritik, ale Kollár ho nijako extra nevzrušuje a iba ho jemne hryzká.

Streda

Nevedno, čo vlastne ženie politikov odchádzať zo strán, ktoré neuspeli vo voľbách do strán, ktoré nemajú už vôbec žiadnu šancu. Najnovšie sa skupina jedenástich zúfalcov oddelila od SPOLU a rozhodla sa zaregistrovať si značku ODS (Občianski demokrati Slovenska.) Azda dúfajú, že keď to v jedenástich zafungovalo u Pellegriniho, zafunguje to i u nich. Akosi im nedochádza, že použijúc futbalovú terminológiu je Pelleho banda rozkrádačov Real Madrid a ODS je niekde na úrovni TJ Družstevník Špačince.

Štvrtok

Kollár vysvetlil, že diplomovku opísal preto, lebo v tom čase bol priveľmi zaneprázdnený na to, aby ju napísal úplne celú bez akéhokoľvek kopčenia. Medzitým vyšlo najavo, že k jeho desiatim nemanželským deťom pribudlo ďalšie, jedenáste. Z tohto je jasné, čomu sa zrejme Kollár venoval v čase, keď mal písať svoju prácu. A tak nám k Pelleho jedenástke a k jedenástke z ODS pribudla aj Kollárova.

Pellegrini, ktorý je po odchode zo Smeru mimoriadne aktívny a niet dňa, kedy by sa nepopretŕčal pred kamerami, sa k celej Kollárkauze vyjadril, že Matovičova nečinnosť vlastne znamená, že Igor uznáva jeho (Pellegriniho) kvality, keďže ani on nechcel od Danka, aby odstúpil. Z toho všetkého si nejakými mozgovými kľučkami vydedukoval, že Igor sa iba chce na neho podobať a stať sa takým perfektným premiérom, aký bol on sám.

A čo na to Kollár? Niekde zalezený pod sukňou ďalšej svojej mafiánskej milenky mu ani len nenapadlo zvolať riadnu schôdzu a pre jeho stupiditu si musí Sulík ešte chvíľu počkať na svoj veľký deň, keď bude schválená historicky najväčšia najmenšia pomoc pre podnikateľov.

Piatok – je po voľbách, zvykajte si

Kollár sa rozhodol, že spraví zásadné vyhlásenie týkajúce sa jeho kauzy. Celá tá šaškáreň trvala asi 15 minút a vyplynulo z toho iba to, že Kollár sa na vás všetkých môže s najväčšou radosťou vyfakovať. Vraj nebude počas svojho pôsobenia v politike používať titul. Ten titul, ktorý získal nelegálne. Ako by povedali niektorí velikáni slovenskej politiky: Je po voľbách, zvykajte si, alebo vyhraj voľby a môžeš všetko.

Citát na záver, november 2018, Kollárova kritika Andreja Danka, pokus o Dankovo odvolanie kvôli jeho rigoróznej práci:

„Kedysi, keď sme boli malé deti na pieskovisku, no tak keď som niečo urobil, rozkopal som nejaký taký ten koláčik, no tak som sa priznal, povedal som 'dobre, tak som to spravil'. (...) A ty si čo robil? Utiekol si, schoval si, utajil si sa nebol si to ty. Takých sme bili tými kýblikami po hlave.“

Kollára by mali mlátiť nielen vedierkom, ale poriadnou lopatou. A nie raz, ale až dovtedy, kým by z neho tú aroganciu nevymlátili.