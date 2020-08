...stopy, korisť, smrť, ticho. Dokonalé knihy. Žiadne lepšie detektívky ste v poslednom čase nečítali

Helen Fieldsová sa ako právnička venovala pašovaniu drog a ťažkým prípadom vrážd. To by mohlo vysvetľovať brutálne vraždy, ktoré autorka opisuje. Ak sa s nimi nikdy nestretla, je jasné, že musí mať skutočne úžasnú fantáziu. To je presne to, čo potrebuje každý skvelý autor detektívok. Vymyslieť zápletku, vymyslieť dobrý dôvod (aký dobrý dôvod je na vraždu?), porozhadzovať po stránkach kníh stopy, od ktorých sa môže čitateľ, ale hlavne detektív (v tomto prípade detektívovia) odrážať a na ktorých môže stavať. Vymyslieť drobnosti, ktoré spolu súvisia, naznačiť niečo, čo môže zviesť zo stopy alebo, naopak, znamenať zvrat v skoro beznádejnej situácii.

Drsné severské krimi? Zabudnite

Detektívky sa síce odohrávajú v Škótsku na vysočine, v Edinburghu, všade tam, kde je sychravo, nevľúdne, kde stále leje, a keď práve neleje, tak aspoň popŕcha. Počasie sa tam však spomína len veľmi okrajovo a na rozdiel od nórskych či švédskych autorov mu Fieldsová neprikladá v súvislosti s vrahmi a ich možnými depresiami žiadnu veľkú dôležitosť ani sa ním nepokúša dotvárať žiadne zlovestné kulisy. A napriek spôsobom, akým sa odohrávajú vraždy, a psychopatickým postavám, ktoré ich majú na svedomí, sa všetky detektívky odohrávajú takmer v pokojnom duchu bez nejakých šialených naháňačiek, výbuchov a strielačiek. V týchto knihách sa operuje poctivou kriminalistickou prácou, logickým uvažovaním a trochu aj nezákonnými hackerskými praktikami, ktoré však slúžia výlučne dobrej veci.

Hrdinovia Ava Turnerová a Luc Callanach

Ak ste zvyknutí na drsných a tvrdých detektívov, veľmi často konajúcich na vlastnú päsť a nerešpektujúcich nič a nikoho (často ani seba), v knihách Dokonalé stopy, Dokonalá korisť, Dokonalá smrť a Dokonalé ticho takých nenájdete. Ava je jedna z najlepších inšpektoriek v škótskej polícii, Luc prišiel do jej radov po tom, ako odišiel z Interpolu, keď ho krivo obvinila istá pomätená ženská z toho, že ju chcel znásilniť. Obaja sa vymykajú stereotypom o detektívoch poznačených rokmi práce, chľastajúcich introvertoch, ktorí nepripustia k sebe ani svojich najbližších a robia všetko pre to, aby zničili aj tie krehké vzťahy, ktoré im ešte zostali. Obaja sú krásni, mladí, ako vystrihnutí z modelingových časopisov a ešte k tomu takí ľudskí, že papa František by ich pokojne mohol blahorečiť. Nielenže súcitia so všetkými obeťami, pripúšťajú si ich trápenia, ale navyše sú ochotní obetovať svoj čas aj vlastné nemalé finančné prostriedky, aby zabezpečili bezdomovcom jedlo, prípadne zaplatili etického hackera, aby sa im pomohol vypátrať pravdu. Sú úprimní k sebe i ostatným, vedia sa navzájom otvoriť a porozprávať o svojich bôľoch a trápeniach. Dejú sa tam teda veci, ktoré by boli v štandardných detektívkach nemysliteľné. Vždy vyšetrujú dva prípady súčasne, navzájom si pomáhajú, požičiavajú si ľudí a usilujú sa kryť si chrbty pred médiami aj tlakom podriadených.

Do hry vstupujú ďalší strážnici, detektívi a vyšetrovatelia, často drzí a uhundraní, ale vždy ochotní pomôcť, poradiť a popasovať sa so zlom. Navzájom sa vedia povadiť, poriadne pohašteriť a odpáliť rôznymi, veľakrát nevyberanými spôsobmi, ale všetci sú si vedomí toho, že nikto z nich to nemyslí až tak úplne vážne a že všetky nemiestne vyjadrenia vznikajú pod tlakom okolností. A väčšinou sú to veľmi vtipné hlášky. Pri čítaní týchto detektívok sa môžete dostať až do stavu, keď zabudnete na všetky zverstvá páchané v uliciach Edinburghu a začnete sa na dialógoch zabávať skoro tak dobre ako pri nejakom humoristicko-satirickom dielku.

Helen Fieldsovej sa podaril naozaj perfektný počin. Ani v jednej časti nenájdete žiadne hluché miesto. Dej plynie rýchlym tempom, nudiť sa rozhodne nebudete. K hlavným postavám si vytvoríte vzťah. Detektívku a detektíva nebudete obdivovať len kvôli tomu, akí sú inteligentní a šikovní, ale i kvôli tomu, že sú vtipní a ľudskí. Na konci si série si poviete, že takých ľudí by ste chceli spoznať i osobne. Napríklad Harry Hole vo mne také pocity nikdy nevyvolával. Keby som si tieto knihy nepožičal z knižnice, na sto percent by som ich chcel mať doma.