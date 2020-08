Tragický týždeň pre popieračov Covidu

Najskôr Rusi pustili do obehu vakcínu, potom sa nakazil člen ĽSNS. Tento týždeň by ich mohol strašiť do konca života, ale nebude. Sú takí tupí, že si to neuvedomia, alebo im voccovia natárajú niečo iné, k čomu sa budú môcť utiekať

Koronavírus neexistuje, Covid-19 je umelo vytvorený vírus, je to len taká menšie chrípka, netreba robiť paniku. To je len niekoľko vyjadrení, ktorými operujú študenti vysokej školy života, keď ide o pandémiu koronavírusu. Sú presvedčení, že majú omnoho viac vedomostí a sú oveľa lepšie informovaní ako epidemiológovia, vedci a lekári. Majú na svoje tvrdenia úplne nepriestrelné dôvody. Nepoznáme nikoho, kto by sa Covidom nakazil, preto nič také nemôže existovať, tvrdia a vôbec im pri tom tvrdení neprekáža, že vyzerajú ako dementi.

Ono je to v zásade tak, že nepoznajú ani nikoho, kto by mal AIDS, nikoho, kto trpí alebo niekedy trpel maláriou alebo ebolou. Nevideli v živote živú koalu ani nosorožca, prípadne slona, nevideli nikdy ani Boha, ani nikoho iného z trojjediného spoločenstva, ale veria všetkému tomu vyššie spomínanému a nemajú žiadne pochybnosti, že všetko z toho existuje. Pri koronavíruse sa však akosi zasekli a ich tupý mentálny svet odmieta prijať, že môže existovať. Argument, že nepoznajú nikoho, kto je nakazený, opakujú ako mantru a najvyššiu svetovú pravdu.

A potom Rusi oznámili, že vyvinuli účinnú vakcínu

Rusko je veľká krajina a Rusi sú nepochybne šikovní ľudia, dokázali veľa vecí. Na druhej strane je to však krajina, ktorá má najlepšie časy už za sebou ( i keď je otázne, či vôbec boli niekedy v Rusku dobré časy), životná úroveň ak rovno neklesá, tak určite nestúpa, o úrovni demokracie sa v Rusku netreba ani baviť. Rusko je v poslednom období vnímané iba ako vojenský agresor na čele s teroristom a diktátorom Putinom. (Okrem Blahu a jemu podobných dementov. Tí vnímajú Rusko ako krajinu zasľúbenú skoro až ako Shangri-La a Putina ako otca národa a zakladateľa modernej demokracie na svete, ale to je už iný článok.) Preto je celkom logické, že v Rusku potrebujú urobiť niečo, čím by predbehli celý svet, a tu sa ponúka vakcína na koronu. Síce ešte neprebehli všetky testy, ale Rusi ju už púšťajú do obehu a tvrdia, že je fakt bezpečná. Ale že naozaj. Dôkazom toho má byť aj to, že sa dala zaočkovať aj sama mladá Putinovna. Svet síce taký nadšený zatiaľ nie je, ale čo na tom zaleží, pravda?

A tu do hry vstupujú popierači Covidu. Sú jednoznačne presvedčení, že ruská vakcína funguje, i keď ešte nebola poriadne otestovaná, a vyhlasujú, že tej jedinej veria a i ba tou jedinou by sa dali zaočkovať.To, že doteraz vyhlasovali, že žiadny Covid neexistuje, ich nijako vo svojej spanilej mentálnej jazde nevyrušuje. Vôbec im nedopína, že ak podľa ich tvrdení niečo nie je, nemôže proti tomu existovať ani účinná látka. Je tu však Putin, a keď ten raz povie že vakcína funguje, tak funguje. On predsa jazdil na medveďovi a lietal na drakovi.

A potom sa nakazil Covidom Edo Kočiš, poslanec ĽSNS

ĽSNS, je strana plná náckov, tváriacich sa ako praví kresťania, milujúci a pomáhajúci svojim blížnym a milujúci svoju vlasť až tak, že chodia dovolenkovať do Egypta ako Kotleba alebo ako teraz poslanec Kočiš do Bulharska. Okrem toho tvrdia, že celá situácia s pandémiou je hoax, nič také ako keby neexistovalo a vakcína v skutočnosti nie je vakcína, ale čipovanie a ovládanie ľudstva Sorošom, Gatesom a neviem kým každým.

No a priaznivci ĽSNS sú ďalší z tých postihnutých, ktorí najviac vykrikovali, že tu nemáme pandémiu, iba takú drobnú kvapôčkovú infekciu. A za ten svet nemohli pochopiť, že ako niečo také môže existovať, ak nepoznajú žiadneho nakazeného. A ako sa vlastne niečo také lieči, keď na to neexistujú lieky? Otázky, na ktoré nedokázali dostať patričné odpovede.

A tak sa nám teda náckovia dočkali. Spolu s komunistami. Ruská vakcína na neexistujúci problém a poslanec ĽSNS, ktorý sa nakazil neexistujúcou chorobou, by teoreticky mohli otvoriť niekoľkým zadubeným jedincom oči, aspoň do chvíle, kým im ich voccovia opäť zatvoria nejakými overenými blábolmi, ale to zostáva iba v rovine dohád a špekulácií.

Zaslepených je presvedčiť mimoriadne ťažké, ak nie nemožné. Hlavne ak sa to snažíte urobiť vedeckými faktami a presnými pravdivými informáciami.