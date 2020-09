Kotleba sa zasa predviedol

Napriek celým politickým spektrom vládne vzácna zhoda, že rúška sú dôležité. Okrem Kotlebu. Ten si ide stále na svojej nazi vlne a vôbec mu nezáleží na starých a chorých.

Každý súdny človek vie, že rúška nie sú univerzálnym riešením covid krízy. Rúška zachytia niečo smerom dnu, niečo smerom von, niečo prepustia, nikto negarantuje 100 % účinnosť. Môžu však znamenať psychologický moment, keď si ľudia uvedomia, že tu máme pandémiu a je dôležité, aby sme boli opatrní, aby sme sa nestýkali s ľuďmi, ktorých nepoznáme, držali si odstup od cudzích, a keď sa už musíme s niekým rozprávať, tak s rozumom, opatrne a krátko.

Vládne všeobecná politická zhoda, že rúška sú dôležité a tvrdia to všetci politici v celom koalično-opozičnom spektre okrem Kotlebovcov. Je preto celkom prekvapivé, koľko ľudí a koľko voličov všetkých strán je presvedčených, že rúška škodia a sú až životunebezpečné. V tomto smere svojim voleným zástupcom neveria i napriek tomu, že vo všetkom ostatnom sú ochotní sa za nich pobiť. A platí to aj opačne, voliči Kotlebovcov, doteraz hrdinovia, sú celí vyplašení a s rúškami súhlasia, nosia ich a ich použitie vyžadujú od druhých. Celé sa nám to akosi poplietlo.

V dnešných diskusných reláciách mali rúška všetci diskutujúci, jedine Kotleba si ho odmietol nasadiť. Snažil sa tváriť ako veľký hrdina, bojovník a ochranca starých a chorých. Podľa neho by ich mala vláda viac chrániť, rozdávať im balíčky vitamínov a výživových doplnkov.

Ak niekto cítil potrebu vidieť idiotizmus v priamom prenose, dnes si mohol prísť na svoje. Kotleba sa opäť prejavil ako bezohľadný cynický chrapúň a čistý nácek. Tak ako sa nacisti počas vojny snažili zbaviť chorých a starých ľudí, ktorých považovali za neperspektívnych a zbytočných, tak sa ich teraz snaží zbaviť svojím odmietaním nosenia rúšok ako čistokrvný nácek aj Kotleba. To, že rúška odmieta a vytrubuje to do sveta v celoštátnej televízii, je nebezpečné a hraniční to až s nabádaním na trestný čin všeobecného ohrozenia.

Rúška sú jednoduché a najlacnejšie (i keď nie 100 % účinné ) riešenie, ako zabrániť vírusu nekontrolovateľne sa šíriť a ako aspoň sčasti ochrániť svojich blízkych, rodinu a priateľov pred chorobou alebo i smrťou.

A kto tvrdí opak, buď naschvál zavádza, alebo je iba jedno arogantné hovädo, ktoré si neváži každý ľudský život rovnako. Nebuďte ignoranti, nebuďte takí istí hajzlíci ako Kotleby. Buďte ľudia.