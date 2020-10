Ještě máme, co jsme chtěli. (Válčili sme za Matoviča)

Iba šialený ignorant si po prvej vlne mohol myslieť, že to dopadne inak, ako to dopadlo. Je paradoxné, že najviac sú naštvaní práve tí, ktorí celú situáciu zľahčovali. A je príznačné, že ešte stále nepochopili, čo tu hrozí.

Nič sme nepochopili

Kto i po šiestich mesiacoch od vypuknutia pandémie tvrdí, že sa nič nedeje a že ide len o chripôčku, je buď totálny ignorant, alebo stále nepochopil, o čo tu ide. Áno, možno deväťdesiat percent ľudí Covid prežije bez toho, aby o tom vedeli, ale popritom môže nakaziť ďalších ľudí, ktorí sa o tom dozvedia a bude to bolieť nielen ich, ale aj ich rodiny. Zaútočí na pľúca, totálne ich zdevastuje a pošle na pľúcny ventilátor. Ak to prežijú, následky môžu byť dlhotrvajúce. A aj u tých, ktorí mali len ľahšiu formu vyžadujúcu iba hospitalizáciu.

Pes je zakopaný tu

Čím viac ľudí ochorie, tým viac ich bude potrebovať prístroje. Postupne zahltia nielen Covid oddelenia, ale celé nemocnice, ktoré budú musieť začať pracovať v núdzovom režime. Covid si naozaj nevyberá a napáda aj lekárov. Tí budú musieť zostať v karanténe a na zvyšujúce sa množstvo pacientov bude čoraz menej lekárov. Keď sa zvyšujúci trend nakazených nezvráti, hrozí kolaps nemocníc. A potom ochorejú vaši blízki.

Keď sa náhodou stane, že budú potrebovať prístroj a lekára, ktorý ten prístroj bude obsluhovať, a jediný ventilátor bude poruke ten izbový a žiaden zdravotnícky pracovník nebude k dispozícii, tak si potom spomeňte na to, ako ste rozprávali, že ide o chripôčku a ako vám bolo dobre na neutíchajúcich celoletných záhradných párty a diskotékach. A modlite sa. Aby vás mal kto ošetriť, aby sa vám ušiel ventilátor, aby neodpojili niekoho z vašej rodiny, lebo usúdili, že je už starý a neperspektívny a potrebujú pripojiť iného, mladého perspektívneho.

Ani mne nechutia lepeňáky, i keď sú robené s láskou a je v nich paprika, ktorá mi z nich vždy vypadne a zasviní nohavice presne v rozkroku. Aj ja by som si dal radšej polievku a druhé teplé jedlo. Chápem, že majitelia barov a kaviarní sú nervózni, že im ide o živobytie, ale bolo by fajn, keby si uvedomili, že ak sa to naozaj zvrhne, nielenže nebudú ľudia, ktorí by k nim chodili na obed alebo pivo, alebo nebude ani toho, kto by zákazníkov obsluhoval.

Je to úplne jednoduchá logika, a keď Sulík tvrdí, že nemá dáta (lebo veď áno, sme na Slovensku a premiér je Matovič, ktorý sa správa skôr pudovo ako rozumovo), nech sa mrkne do Nemecka.



Nemecká metropola známa aktívnym nočným životom od soboty stíchla. Po sedemdesiatich rokoch v Berlíne prvýkrát zatvorili po jedenástej večer všetky bary aj reštaurácie. Nemecko tak chce zabrzdiť rastúci počet infikovaných ľudí novým koronavírusom. Najvyšší podiel nových infekcií totiž zaznamenali najmä v obľúbenej štvrti s podnikmi Neukölln....

A len tak, mimochodom...Nemal mať náhodou už aj Sulík pripravené dáta o tom, ako sa podpísala prvá vlna na majiteľoch gastroprevádzok a ako sa treba teraz postaviť k ich odškodneniu? Mal. Nemá. Tiež to odflákol. Od druhých vyžaduje, sám je nepripravený.

Pokazili sme si to všetci

Matovičovci, Kolárovovci, Sulíkovci i Remišovci sa vykašlali na prípravu na druhú vlnu, o ktorej všetci vedeli, že príde. Matovič síce apeloval na zodpovednosť, akurát že jemu samému zodpovednosť nič nehovorila a potom sa len začudovane pozeral, ako mu ľudia mlátia o hlavu bezuzdnú zábavu na svadbe. Áno, iste, ospravedlnil sa. Bolo mu to však platné asi ako Kotlebovi obhajoba pred súdom.

Ficovci sa snažili spochybňovať všetky tie pojašené opatrenia Matovičovej vlády, dokonca aj tie dobré. Fico teatrálne odmietal nosiť rúška a naveľa si na tvár (slovo tvár sa v súvislosti s Ficom píše veľmi ťažko) nasadil nejaký štít, ktorý zabraňoval vírusu rozptyľovať sa asi tak, ako keď...

Pellegriniovci síce rúška nespochybňovali, ale to bolo asi tak všetko. Pellegríniho úderka fungovala ako dobre namazaný stroj. Skritizovali absolútne všetko, nepochváli nič a ľudia si preto odniesli z ich rečí jedine to, že všetko je zle a celý svet sa spriahol proti nim bez toho, aby si uvedomil, že Pelleho jedenástka iba naháňa politické body, veľa rozpráva, ale napriek tomu nepovie nič.

Už potvrdený fašista Kotleba priamo vyzýval ľudí, aby nenosili rúška a tvrdil, že vakcínou nás budú čipovať. Menej zorientovaní mu, samozrejme, uverili. V súvislosti s 5G sieťami im to dávalo dokonalý zmysel.

Bukovský, výživový poradca, ktorého jedinou prednosťou je, že dokáže veľmi pekne rozprávať o energetických hodnotách hlávkovej kapusty a listovej zeleniny všeobecne, objavil v sebe infektológa, virológa, odborníka na tropickú medicínu a všetky nebezpečné choroby a začal tvrdiť, že Covid19 je super liečiteľná choroba a na jej prekonanie stačí pár základných vitamínov.

A nakoniec ľudia, ktorí už mali všetkých tých opatrení z jari až nad hlavu a pustili sa do bujarých osláv, bez obáv, bez strachu a starostí. Akoby mal nastať koniec sveta, akoby sa mala prestať točiť planéta. Opekačky, svadby, stretnutia, oslavy.

Vyčítať niekomu niečo je kontraproduktívne, maslo na hlave máme všetci. Teraz nastal čas konečne si uvedomiť a začať sa správať zodpovedne. To platí tak pre politikov, podnikateľov aj bežných ľudí. Inak budeme prekvapení, tak ako Kotleba včera po vynesení rozsudku.