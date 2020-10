Venované popieračom a sebcom

Všetky nezmysly, ktoré ich trápia, ktorým veria a ktoré môžu za to, že nemocnice sú plné a možno bude treba selektovať tých, ktorých odpoja od prístrojov, aby zachránili iných, mladších, perspektívnejších, na jednom mieste.

Rúška proti pandémii nepomáhajú

Áno, všetci chápeme, že môže byť veľký problém vydržať s rúškom a pritom dýchať alebo rovno počúvať ten smrad a hlúposti, ktoré vám vychádzajú z úst, dá sa to však riešiť pomerne jednoducho. Na to prvé stačí zubná kefka a pasta, to druhé vyriešite čítaním. Dobré knihy a zodpovedné denníky, ktoré prinášajú overené a presné informácie. Nie, Zem a Vek, Infovojna, Hlavné správy, Bádateľ a Bukovského YouTube kanál to nie sú. Keď začnete čítať a rozmýšľať, zistíte, že rúška nie sú síce 100 % ochrana, a nechránia ani tak vás, ako skôr druhých, ale hlavne preto by ste si ten kus neškodnej látky na ústa nacapiť mohli. Aby ste aspoň sčasti ochránili druhých ľudí s prípadnou oslabenou imunitou, starých a chorých. Ale ak máte povahu sebca, tu vám nepomôžu ani tisíce múdrych kníh a overených dát a informácií.

Aha, vlastne rúška netreba vôbec, lebo pandémia neexistuje

Neexistuje iba vo vašich hlavách a vo vašich rodinách, čo je v zásade dobre. To vám však akosi zatemňuje úsudok. Ak otvoríte oči, tak zistíte, že kvôli neexistujúcej pandémii majú už lockdown v Írsku, Walese, a dokonca aj v Česku. Ak by ste náhodou nevedeli, Česko je náš západný sused. Ak neveríte ani tomu, že existuje Česko, viete sa o tom rýchlo presvedčiť. Stačí pár minút, možno hodín a ste na spoločnej hranici. Že neexistuje žiadna spoločná hranica?…

V Česku kolabujú nemocnice, zdravotníci sú v koncoch a na pomoc im prídu americkí vojenskí lekári. (Ach, tí americkí imperialisti. Toto už skoro zasa vyzerá ako pokus o ovládnutie sveta. Čaká sa, ako zareaguje Rusko). Na Slovensku to tu ešte zatiaľ nemáme, ale k tomu stavu sa, ak niečo neurobíme, nezadržateľne priblížime. Aha, jasné, počul som už o tom. Vraj je to nepravda. Keby ste pracovali v nemocniciach, možno by ste tomu aj uverili. Takto je to všetko iba výmysel pre ovečky. Aby ostatných s inými chorobami nemuseli prijímať a ošetrovať. Aby si zdravotnícky personál robil leháro v službe. Možno, že by ste sa išli aj presvedčiť, či je to všetko tak, ako nám to prezentujú médiá, ale čo máte robiť, keď vás do tých nemocníc vlastne ani nepustia. Hmm. Dilema. A existujú vlastne nemocnice?

Pomôže hromadné testovanie?

Jasné, vy tvrdíte, že určite nie. Ono to vlastne nie je ani testovanie. Celá táto akcia je len na to, aby vám zobrali z nosa a z úst vašu DNA. V laboratórnych podmienkach ju potom premiešajú s DNA ďalších neborákov a naklonujú z nej vám podobných mutantov, pomocou ktorých sa budú snažiť ovládnuť svet. Prípadne sa vám budú tou metrovou tyčou špárať v mozgu len preto, aby vás nakazili nejakým ešte horším vírusom. Fuj, že sa nehanbia.

A pozor. Podľa najnovších výskumov, každý, komu už raz brali krv, vlastne odovzdal Sorosovi a Gatesovi svoju DNA a teraz sa môže cítiť právom ohrozený. A vraj do Ibalginu od budúceho mesiaca budú vkladať malú minikamerku a minirobota, ktorý z vás pozberá vzorky, a keď to vylúčite, naštartujú sa minimotorčeky na miniponorke a ona tieto vzorky odvezie do amerických laboratórií.

Pomôže vakcína?

No fuj, ešte to tak. Keď im to nevyjde s testovaním, ovládnu vás vakcínami. Hlboko do mozgu vám vložia mikročip a hneď ako sa priblížime k dosahu 5G siete, tento sa aktivuje a z vás sa stanú bezduché bábiky. To predsa nemôžete dopustiť. Ale porno si väčšou rýchlosťou stiahnete radi. Však? Jedinú vakcínu, ktorú ste ochotní akceptovať, je tá ruská, lebo Rusi sú naši bratia a oni nás chcú ochrániť, nie sledovať, ovládnuť a zabiť. To, že vlastne súhlasíte s ruskou vakcínou na chorobu, o ktorej tvrdíte, že vlastne ani neexistuje, vás nijako nevyrušuje.

Karika je vyštudovaný filozof a autor čoraz horších kníh, ale v rozhovore pre SME pôsobil celkom príčetne a o situácii s Covidom povedal nasledovné: Prečo teraz ľudia veria, že covid je hoax? A že rúška nepomáhajú a že je to celé vymyslené? Preto, že tomu chcú veriť, že sú vydesení z reality, je to pre nich likvidačné a spôsobuje im to takú tenziu, že radšej uveria hoaxu, lebo to je pre nich lákavé.

Popieranie reality je prejav strachu. S hrôzou a strachom sa dá vyrovnať aj tak, že ich človek vytesní. Niekedy sa dá o tom normálne diskutovať, niekedy nepomôže ani mŕtvola na dvore. Škoda, že tých, ktorí veria hoaxom a fb hlúpostiam, pribúda exponenciálne.

Potom to na Slovensku vyzerá tak ako teraz. Tí, čo najviac kričali, že sa nič nedeje, teraz najviac jačia, že sme na nič neboli pripravení. A na čo vlastne? Veď sa nič nedeje. Dajako sa nám to zacyklilo…