Keď komentátor stratí súdnosť, skončí ako Schutz

S podivuhodnými článkami plnými fantazmagórií, výmyslov, divných predikcií nezakladajúcich sa na informáciach. Schutzovi by sa patrilo trošku pokory a menej bohorovnosti. Matovič sa musí na tom dobre zabávať. A otvárať šampanské

V komentári Na prahu fiaska Schutz píše: To, že „cieľ pretestovať celé obyvateľstvo je nenaplniteľný“, na tomto mieste už stálo – aj keď inými slovami – pár sekúnd po zverejnení vládneho plánu.

Na druhý deň o desiatej hodine doobeda, keď sa podarilo naštartovať takmer všetky odberné miesta, sa Schutzova predikcia začala rúcať ako dvojičky v roku 2001. Na konci dňa bolo jasné, že cieľ pretestovať Slovensko je na najlepšej ceste. Samozrejme, Schutz ešte stále môže argumentovať tým, že Slovensko má 5,5 milióna obyvateľov, a tak má teda vlastne pravdu. Bol by to však argument na úrovni Blahu, a tak zostáva dúfať, že k tomuto sa pán komentátor nezníži.

Jeho argument, že toto varovanie vyslala prezidentka a určite by to neurobila tak rázne, keby nemala všetky informácie od ministra Naďa, by možno obstál, len keby ho neuskutočnila niekedy krátko poobede. Deň má však 24 hodín a veci sa neustále hýbu a menia. Naď oslovil svojho rakúskeho rezortného kolegu, Matovič zavolal (alebo poslal správu cez facebook) Orbánovi, tí prisľúbili humanitárnu pomoc a pani prezidentka, nech si ju vážime akokoľvek, by sa v tejto chvíli mohla (ak to už neurobila) nad sebou trochu zamyslieť a zauvažovať, či by druhýkrát radšej nemala národ, vládu a armádu podporiť a povzbudiť. Lebo vo svetle všetkých súvislostí jej vyjadrenia dnes vyznievajú veľmi, ale veľmi nešťastne.

Ďalej sa podaril Schutzovi takýto geniálny komentátorsko-husársky kúsok: Aj keď z veľkého fiaska sa koalícia nevyhovorí, v debate o politických konzekvenciách podmienka normálnejšej situácie sedí. Na uterák je Matovič iste viac než zrelý, avšak destabilizácia vládnutia a štátu je na vzostupe druhej vlny to posledné, čo si Slovensko môže dovoliť.

Je nedeľa, avšak už včera večer bolo jasné, že to Schutzovo veľké fiasko je niečo také ako Iľkovo slnečno a bezvetrie. Dnes je na odberných miestach pokoj a nikto sa teda nemôže vyhovoriť, že sa nemohol dať otestovať kvôli tomu, že štát, a hlavne samosprávy nezabezpečili dostatok ľudí, testov a certifikátov. Operácia sa podarila, zatiaľ je ťažko povedať, či pacient prežije a s akými následkami.

Každopádne štát, armáda, samosprávy, a HLAVNE ZDRAVOTNÍCKY PERSONÁL, ktorý išiel až na hranu ľudských možností a ktorému patrí veľká vďaka, urobili presne a všetko to, čo mali.

Na rozdiel od Schutza a pani prezidentky.