Kollár je zrelý buď na uterák, alebo na odvolanie

Asi neexistuje člen vlády, ktorý by viac negoval jej rozhodnutia, ako ten mafoš vo farebnom saku a šatke okolo krku. Kollár sa nielenže nikdy nemal stať predsedom NR SR, on sa nemal stať vôbec.

Veď dobre, každý zamladi robil chyby. Ja som napríklad susedovi kradol jablká cez plot, Boris Kollár bol mafián a pašoval elektroniku a heroín pre Steinhubela. Každý robil, čo vedel. Ja som z toho už tak trochu vyrástol, Borisovi mafiánske praktiky zostali.

Pašovanie zrejme dobre vynášalo, Boris bohatol, získaval kontakty, kšeftoval s Kaliňákom, Počiatkom, Kočnerom, kúpil si Funko, kúpil si Donovaly, a keby bolo podľa neho, kúpil by aj nás. A začal to skúšať. Najskôr tým, že si kúpil politickú stranu a s desiatimi manželkami za chrbtom sa snažil nahovoriť Slovákom, že on je za tradičnú rodinu a čistú bielu Európu. A vyšlo mu to.

A teraz je predseda Národnej rady Slovenskej republiky a svoje mafiánske praktiky si preniesol i tam. Tá bohorovnosť a papalášizmus mu trčia z topánok ako sedliakovi slama z gumákov. Pri zákaze vychádzania sa veselo vyváža služobným autom po Bratislave aj so svojou priateľkou. Ďalšie jeho priateľky, manželky, milenky, upratovačky, kuchárky a multifunkčné ženičky sa premávajú po uzatvorenom oddelení v nemocnici, kde je zákaz návštev, nosia mu čaj a naprávajú mu tú jeho krčnú konštrukciu a len Boh vie čo ešte. A keď sa mu na to prišlo, namiesto ospravedlnenia urazil sestričky a odkráčal domov.

A teraz si ten pandrlák vo farebnom saku otvoril a spustil lyžiarske stredisko, akoby sa nechumelilo. Lyžiarske stredisko je miesto, ktoré podľa Igora Matoviča, Kollárovho šéfa, nemalo byť do konca roka vôbec spustené. Buď sa táto informácia Borisovi nedostala (čo by nebolo nič čudné pri komunikácii tejto vlády), alebo jednoducho serie na to, čo sa v tejto krajine deje.

Na jednej strane vláda (ktorej je Kollár súčasťou) prikazuje ľuďom, aby sa nezgrupovali, nestretali sa, zatvára všetko, čo sa zatvoriť dá, na čele so školou, na druhej strane Kollár otvorí svoje stredisko. A urobí to na totálneho kreténa.

Kollár sa vyjadril, že konzílium odborníkov nie je štátna autorita, ktorá rozhoduje o tom, čo má byť otvorené, že jeho nezaujíma, čo povie nejaký infektológ alebo odborník.

A čo, doprdele, tu už skoro rok robíme? Veď kvôli tomu, že konzílium odborníkov a infektológov a lekárov rozhodlo, že je tu pandémia, nechodíme do reštaurácií, nestretávame sa s rodinou, necestujeme, poriadne nepracujeme, absolvujeme dobrovoľne povinné testovania, lebo to nariadil štát (a teda aj Kollár) na základe informácií a odporúčaní konzília a ten psychopat si dovolí tvrdiť, že jeho to zrazu nezaujíma, keď doteraz sa nimi riadil?

Kollár je ešte stále mafián, prospechár, sebec a egoista. Ide mu v prvom rade o seba a politiku berie iba ako nástroj na zbohatnutie a možno aj vyhnutie sa vyšetrovaniu. Ťažko povedať. Jasné je iba to, že o ľudí mu nejde a ľutujem tých, ktorí sa mu dali kúpiť a volili ho. Kollár sa nielenže nikdy nemal stať predsedom NR SR, on sa nemal stať vôbec.

Na fb som čítal, že ho mali namiesto krstu radšej obetovať. Ale ja som to nepovedal...