Máme tu lockdown. Ako ho prežiť čo najlepšie...

Pár základných otázok a odpovedí na najdôležitejšiu tému dnešných dní. Čo potrebujete nutne, ale naozaj nutne vedieť...

Tak sme sa teda dočkali, prišlo to, čo nevyhnutne prísť muselo. Na sviatky zostaneme zatvorení doma, ako Palo Rusko v Ilave. Ale presne ako Palo, aj my budeme mať určité spôsoby, ako si spríjemniť sviatky a aspoň trochu sa hýbať. Máme týchto pár možností:

Môžete si ísť napríklad kúpiť kapra a živý stromček v exteriéri. Kapor je nesmierne dôležitý, nebudete predsa chrúmať nejaké blbé filé z Lidla, ktoré máte už pol roka v mrazničke. Okrem toho kapry sa zväčša predávajú pred obchodnými centrami a tie sú otvorené. Takže tu sa vám naskytajú nedozerné možnosti. Stačí vybehnúť do potravín, kúpiť nejaké tie cigy, fľaštičku do záhrenia a počkať na suseda, prípadne známeho, ktorý dostal ten istý skvelý nápad. Pokecáte, ponadávate na vládu, čo-to pofajčíte a niečo vypijete. Domov sa síce vrátite bez kapra, bez stromčeka, a tak trochu aj bez peňazí, ale to už nikomu prekážať nebude. Naopak, pri filé s majonézovým šalátom budete mať skvelý pocit z jedného zachráneného kaprieho života. A stromček je náhodou pekný i umelý desaťročný.

Môžete sa stretať aj s rodinou. Ale iba s jednou. Pokojne sa štedrovečerne navečerajte a vyrazte do ulíc, napríklad môžete ísť navštíviť svokru. Vôbec nevadí, že chvíľu pred vami od nich odišla vaša švagriná aj s celou jej rodinou a možno aj so psom a akvárijnými rybičkami. A ak všetko dobre pôjde, možno sa stretnete aj s nimi na príjazdovej ceste. Čiže najskôr vytvoríte jednu bublinu so švagrinou, potom druhú bublinu so svokrovcami, ktorí mali predtým vytvorenú bublinu s jej druhou dcérou, sestrou tej, ktorú máte teraz aktuálny vy za ženu. Takýchto rodinných bublín môžete tvoriť viac, chce to len správnu logistiku.

Môžete ísť napríklad aj lyžovať. Na lyžovačku platí výnimka. Podpredseda vlády Števo Holý zo strany Sme rodina, ktorú vlastní Kollár a ktorý akousi nešťastnou náhodou navyše vlastní aj Donovaly aj s pridruženými hotelmi a lyžiarskymi svahmi, tvrdí, že lyžovanie je individuálny šport v exteriéri. Takže si ráno trošku privstanete, uvaríte do termosky čajíček a kávičku, nasadnete do auta a úplne individuálne skočíte po kamošov a všetci spoločne sa odveziete z Vášho mesta do Jasnej. Popritom v autíčku, nech je vám pekne teplučko a trošku veselšie, dáte kolovať fľaštičku. Že ste štamperlíčky nechali doma, vôbec neprekáža, hrdlo fľaše utriete do rukáva. Taký paintbal si už však zahrať nemôžete, hoci jeho princíp je pobehovať po hore ako šialenec (Ďuri prepáči. Prepáči?), schovávať sa pred druhými ľuďmi a snažiť sa ich eliminovať. To znamená, že je to šport omnoho individuálnejší, oveľa menej kontaktný (ak nerátame náboje) ako lyžovanie, ibaže má jednu podstatnú nevýhodu. Je mimo Kollárovho záujmu.

Jedna osoba alebo jedna rodina v kabíne? Toto vám vôbec nemôže spôsobovať žiadne vrásky. Predstavte si situáciu. V Tatranskej Lomnici zastaví auto, vystúpia z neho tri osoby, nazvime ich Tóno, jeho priateľka Petra a jej dieťa, malý nezbedník Filipko. Nežijú síce v jednej domácnosti, ale mohli by. Vezú sa tri hodiny autom, prečo by sa teda nevyviezli pätnásť minút v kabínke? A kto by ich skontroloval? A ako asi? A načo? Veď aj tak sú furt spolu. Stačí len povedať heslo Sme rodina a prekážka v podobe lockdownu prekonaná. Hmm, Pištovi Holému to akosi nevychádza. Stačí, keď to vychádza Kollárovi.

Môžete ísť dokonca aj na Silvestra na chatu. Avšak iba s rodinou v jednej domácnosti, alebo s tou, s ktorou žijete v bubline. Ak máte objednané dve chaty v blízkom susedstve, o to lepšie, bublín môžete vytvárať do nepríčetna. Ako správne vytvárať bubliny bolo už v článku spomenuté. Prečítajte si to aj v prípade, ak chcete ísť na sviatky pozrieť rodinu v inom meste.

Pokojne môžete ísť aj na polnočnú omšu. Ono síce platí, že vaše modlitby budú vyslyšané (a možno ani nie) aj v prípade, ak budete trčať doma a modliť sa pred krížikom na stole, ale polnočná omša je polnočná omša. Pospievate, popodávate ruky, tí odvážnejší sa vybozkávate na zimou vyštípané (a možno ani nie) líčka, poprajete si šťastné a veselé a rozídete sa do svojich postelí, aby sa ráno stretli na omši opäť. (Pospievate, popodávate ruky...).

Chápeme sa, je to strašný prúser, že sme takto zatvorení, ale ak by ste si nevedeli vybrať z vyššie spomínaného, ešte stále máte možnosť v tejto celkovej blokáde životných potrieb vybrať sa po lieky, na poštu, do banky, kúpiť si krmivo pre zvieratá, ak by ste nevedeli vyžiť bez Nového času, môžete si behnúť kúpiť aj noviny, časopisy a iné tlačoviny.

Áno, svet sa na nás opäť raz pozerá a berie si príklad. Taký lockdown tento svet ešte nezažil. Aha, a aby som nezabudol, ak sa budete doma nudiť, ešte stále môžete ísť na pohreb, myslím, že v tejto sfére bude čoraz viac možností...