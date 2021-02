Mám rád Pellegriniho

Je taký autentický a ľuďom na Slovensku chce len dobre. Vždy myslí len na druhých a obetovať sa nezištne pre našu krajinu je jeho poslaním…

... a hlavne sa dajú o ňom rozprávať super vtipy. Jeden z nich ste si prečítali v perexe? Že vám to nepríde príliš vtipné? Nuž, ani mne, ale niektoré vtipy jednoducho nevyjdú podľa predstáv.

Je fakt, že vie rozprávať. Krásne, kvetnato. Bohužiaľ, nijako ho nevyrušuje, že väčšinou populisticky a že väčšinou keď už rovno neklame, tak minimálne zavádza. Naposledy to bolo pri referende o skrátení volebného obdobia a krásne bolo aj jeho vyjadrenie k Lipšicovi

Skrátenie volebného obdobia

Isteže, Pellegrinimu veľmi nevyhovuje, čo sa momentálne deje. Nikto, ani ja, ani majitelia prevádzok, služieb a reštaurácii, barov a kaviarní nie sme šťastní z toho, že sa muselo všetko zatvoriť a nechať zatvorené. Je jasné, že to prekáža aj Pellegrínimu, nemôže si napríklad kúpiť nový oblek. Lenže jemu pravdepodobne prekáža aj to, že okrem vyššie uvedeného sú zatvorení aj niektorí oligarchovia a sponzori SMERu, čiže strany, ktorej bol Pellegrini dlhoročný člen. Už sa to blíži, Petrík, ja viem, momentálne si nemáš kde posedieť, všetko je zatvorené, ale pre teba je zatiaľ celkom fajn, že ešte nesedíš, tak si to uži. Možno raz…

Z tohto pohľadu je úplne jasné, že sa strana HLAS snaží skrátiť volebné obdobie a dostať sa k moci. HLAS je SMER a to znamená, že keď sa zatvárajú ľudia patriaci k SMERU, sú to tí istí, ktorí patria k HLASU. A hoci Pellegrini tvrdí, že on s iniciatívou o referende o predčasných voľbách nič nemá a že mu ide o ľudí a o Slovensko, rozpráva hlúposti. Existuje totiž stránka referendum2021.sk, ktorú vlastní nejaký neznámy nezaradený poslanec s čudným meno Šutaj Eštók a ktorý je nejakou zvláštnou a neuveriteľnou náhodou poslancom za stranu HLAS.

O Danielovi Lipšicovi

Tak nám zvolili špeciálneho prokurátora. Stal sa ním Daniel Lipšic a je fakt, že sa na ten post dostal tak trochu jemne povedané neštandardne. A Pellegrinimi to stačilo. O Lipšicovi povedal, že to nie je vôbec dobre, že je účelovo zvolený a že je to politická voľba. Áno je, s tým sa dá zrejme súhlasiť.

Všade je, všade sa moce, povedal Pellegrini o Lipšicovi. Tak si pripomeňme, kde všade bol a kde sa všade motal predseda Hlasu:

poslanec za SMER

podpredseda vlády pre investície a informatizáciu

predseda vlády

predseda národnej rady

minister školstva

minister zdravotníctva

minister vnútra

poslanec za stranu HLAS

Na takého mladého chutného mladého chlapčeka toho už absolvoval celkom dosť. Škoda, že všade, v každej funkcii, v ktorej bol, zostala za ním spálená zem. Trošku by sme ho mohli poľutovať, že on za spálenú zem vlastne ani nemôže, lebo iba robil Ficovi poskoka, ale nepoľutujeme. On to totiž robil rád, jemu neprekážalo, že pred každým vyzerá ako trtko, on si dal za to pekne zaplatiť a ťaží z toho doteraz.

A že mu teraz troch ucvrkáva do srdiečkových trenírok? Nech, tak mu treba, nech si to chlapec užije.