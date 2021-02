Strana Za ľudí zabila ďalších 4 000 ľudí

Najskôr Sulík a teraz zasa Remišová. Máme tu politikov, ktorí chcú Slovensku iba zle. Cielene zabíjajú vlastných ľudí a nerobia nič, iba politikárčia.

Ak ste v perexe spoznali približné Matovičove slová, máte pravdu. Všetci sú podvraťáci, iba Igor je matka Tereza. Zasa chcel tak strašne pomôcť a zasa mu jeho skvelý zámer dakto zhatil. Ako správny spasiteľ sveta mesiace rokoval s ruskou stranou o dodávke Sputnika a tá ťapa Remišová mu to prekazila.

Igor je už dávno prudko čitateľný a napriek tomu dokáže svojimi vyhláseniami, ktoré predbiehajú jeho mozog (a má dajaký?), vytočiť polovicu Slovenska a rozhádať celé navzájom.

Zablokovanie nákupu Sputnika je rozumná vec

Matovičovi to bude asi chvíľu pripadať ako najväčšia krivda a genocída páchaná na slovenskom národe, ale netreba sa nijako strachovať. On sa z toho do rána vyspí a na druhý deň dopoludnia si zasa vymyslí ďalšiu dementnosť. Síce to bude spomínať a Zaľuďom pripomínať ešte dlho, možno si aj poplače, ale vymyslí novú a lepšiu zvrátenosť.

Igor síce tvrdí, že mal od ruskej vlády prísľub na 160 000 vakcín, tento prísľub však nikto nikdy a nikde nevidel a Igorove tvrdenia majú asi takú hodnotu ako vyhlásenia Ibiho Maigu, keď tvrdil, že Palo Rusko nechcel do Mali zdrhnúť, iba si tam chcel vyčistiť karmu a vyhnať zo seba zlých démonov. Matovič napríklad aj o plošnom testovaní tvrdil, že máme atómovú zbraň. Áno, možno sme mali. Atómku však nesmiete drbnúť niekde blízko vás, inak viac ublíži, ako pomôže (a pomôže vôbec atómka v rukách šialenca?).

Dobrovoľnosť? To na Slovensku znamená konkrétne čo?

Lebo doteraz bolo všetko dobrovoľné takým štýlom, že buď, alebo. Čiže buď sa pôjdete dať otestovať, alebo nepôjdete do prírody, k rodine, na zabíjačku, do obchodu, do práce (dosaďte si, čo potrebujete). O očkovaní sa tiež vraví, že je dobrovoľné, ibaže dobrovoľnosť spočíva v tom, že nastrčíte plece a musíte strpieť vakcínu, akú vám štát vyberie. Ak máte svojho favorita, môžete sa s tým ísť akurát bodnúť. Pardon, vypchať. Nepomôžete si, čo dostanete, to dostanete a tak sú nebohí učitelia odkázaní na vakcínu od firmy AstraZeneca, ktorá síce nefunguje tak, ako by mala, má najnižšiu účinnosť, nepôsobí proti novým kmeňom, zato však má najviditeľnejšie nežiaduce účinky. Toľko k terajšej dobrovoľnosti.

No a odrazu tu máme Sputnik

A zrazu je možné vybrať si ho, dobrovoľne si dať pichnúť niečo, čím ešte ani len nedisponujeme (ale máme prísľub, že by sme mohli, keby sme chceli), čo ešte nie je schválené Európskou liekovou agentúrou (ale mohlo by byť, keby si Rusi podali žiadosť) a čo by vraj mohlo byť schválené naším Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (tvrdí Igor, napriek tomu, že jeho šéfka vraví, že je to komplikovaný proces, vyžadujúci si spoluprácu s EMA a i tak by to trvalo niekoľko týždňov).

Rusi sú naši bratia, tí nám neublížia

Ak ste ešte nevideli v krimi správach informáciu o tom, že brat vrazil bratovi do chrbta nôž, pre pár drobných, tak gratulujem k vašej bubline, žite si v nej ďalej a buďte v nej šťastní. Rusko je hlavne veľká krajina, v ktorej má ľudský život asi takú cenu ako hlávka kučeravého kelu. Rusom je v zásade úplne fuk, či na vedľajšie účinky vakcíny niekto zomrie, tam sa tých niekoľko jedincov stratí. Ruská matička zem je milosrdná, tá pochová všetky tajomstvá. A tých je zatiaľ pri Sputniku pomerne veľa. Zatiaľ sa ani nevie, akú účinnosť má po prvej dávke, ešte sa nezistilo, koľko ľudí sa po nej nakazilo a či vôbec, nevie sa, prečo si Rusi pomýlili agentúru a schvaľovanie zadali do agentúry, ktorá na to nie je určená. Nevie sa, prečo je v Rusku zaočkované len mizivé percento, a teda nemáme ani len potuchy, či ju stíhajú vôbec vyrábať. A ak áno, prečo ju vyvážajú a neočkujú svojich ľudí. Žeby to bolo zasa iba pre tie bratské peniaze (nôž do chrbta), o ktoré ide v prvom rade? Inak, pamätáte si na tých dvadsať rokov bratskej pomoci? To vám bol taký kvalitný medíček ako čistý a poctivý kvalitný domáci med z nemenovaných super-, hyper a iných marketov.

A tak sa tu zasa Matovič hrá na spasiteľa našej malej nešťastnej, koronou a hlúposťou postihnutej krajiny. Do éteru vypustil informáciu o niečom, čo ešte nie je ani poriadne dohodnuté/schválené/vyrobené, a potom sa čuduje, že s tým majú podaktorí problémy. A on je ten dobrý a oni tí zlí. Ako vždy, toto je jeho štandardná metóda, ako rozhádať ľudí.

Pikoška na záver

Za ruskú vakcínu najviac lobujú tí, ktorí vehementne vyhlasovali, že covid neexistuje (vakcínu im však na to treba), ktorí tvrdili, že sa nikdy zaočkovať nedajú lebo zlo/satan/mikročipy, a tí, ktorí tvrdili, že očkovanie je čisto o biznise a o amerických/Sorošových/farmafiriem peniazoch.

A nie, teraz sa zrazu vlastne dozvieme, že to môže byť aj dobrovoľná bratská pomoc.

#nebojtesadobrebude... Či?