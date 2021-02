Dosť bolo testovania

Nefunguje, je zbytočné a neprináša nič z toho, čo bolo sľubované. Po desiatich paličkách v nose o tom netreba ani debatovať.

Maroško je z toho úplne nešťastný. Je to síce občas mimoriadne cynické hovädo, napriek tomu sa snaží byť dobrý človekom, a keď zistil, že plošné testovanie by mohlo pomôcť ostatným ľuďom byť zdraví, neváhal a šiel sa dať napichnúť.

Kolega mu tvrdil, že testovacou paličkou mu do hlavy vložia aj čip. Maroško si chvíľu myslel, že jeho kolega si z neho robí prču, ale napokon zistil, že nie, kolega to myslel úplne vážne, a časom zistil, že kolega vážne myslel aj to, že Covid neexistuje, že celé je to svetové sprisahanie na oslabenie ekonomiky a nastolenie nového svetového poriadku.

Maroško len mykol plecami a pomyslel si svoje. V zásade mu ani ten čip neprekážal, dokonca bol celkom rád, lebo ďalší ľudia v jeho blízkom okolí tvrdili, že ním bude môcť ovládať mobil, telku a možno sa aj pripájať na 5G sieť. Kedysi videl Matrix a veľmi držal päste všetkým tým, ktorí bojovali proti systému a všetkým, ktorí ich chceli virtuálne ovládať a skresľovať realitu, lebo tak nejako prirodzene inklinuje k tým slabším a utláčaným. Sám by však nejaký čip celkom uvítal.

Maroško totiž pravidelne niečo hľadá a platí to hlavne pre kľúče. Pravidelne si predstavuje, že by tým čipom mohol ovládať všetky zámky doma i v robote. Mohol by ním platiť a nemusel sa stresovať, či má vôbec v peňaženke peniaze, kartu, prípadne či mu terminál zoberie platbu mobilom. Čip by to krásne vyriešil.

Vždy po testovaní sa preto Maroško snaží nejaký ten čip v mozgu aktivovať a vôbec sa mu nedarí. Pri poslednej aplikácii mu tvrdili, že sa bude môcť pripojiť až na Perseverance, nový rover na Marse. Už-už to začal skúšať, keď mu zavolali, že jeho posledný test nefungoval. Neukazoval ani negativitu, ani pozitivitu, neukazoval vôbec, ale vôbec nič. Je možné, že po toľkých čipoch v tele sa už začína meniť na androida alebo po toľkých testovacích tyčinkách už nemá žiadnu sliznicu. Druhý test však bol nakoniec úspešný.

Maroško je z toho celého testovania už naozaj nešťastný. Nielenže ho znova oklamali, zatiaľ sa k ničomu nedokázal pripojiť a navyše to vyzerá tak, že je už naozaj úplne vytretý. Našťastie na rozdiel od podaktorých iba v nose. Napriek tomu si však vraví, že ak to testovanie pomohlo zachrániť život aspoň niekomu, malo to zmysel.